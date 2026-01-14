Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rets-2067891302.html
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки - РИА Новости, 14.01.2026
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки
Национальный бренд "Сделано в России" становится ключевым инструментом для компаний, стремящихся к международному признанию, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:18:00+03:00
2026-01-14T18:18:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_b7307729a15605a5a879d5b6afa55b25.jpg
https://ria.ru/20251229/lider-2065491820.html
https://ria.ru/20260113/rets-2067582621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187607_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_602d0477467ce5bd985d5022c5d39e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки

"Сделано в России" становится ключевым инструментом для отечественных компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальный бренд "Сделано в России" становится ключевым инструментом для компаний, стремящихся к международному признанию, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Национальный бренд "Сделано в России" становится ключевым инструментом для отечественных компаний, стремящихся к международному признанию. Сегодня Российский экспортный центр представляет три уникальные истории успеха: от инновационных систем вентиляции из Новосибирска до высокотехнологичных продуктов питания из Ростовской области. Всех их объединяет одно - получение добровольного сертификата "Сделано в России", который открывает двери на рынки Глобального Юга, Азии и Европы", - сказано в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта
29 декабря 2025, 18:45
Сибирская компания "Вакио" поставляет свои инженерные решения по всему миру: от Норвегии до Новой Зеландии. Специализируясь на энергоэффективной вентиляции, компания получила сертификат "Надежность" на свои флагманские рекуператоры. Системный экспорт начался после обучения руководства по программе "Экспортный Мини-MBA" школы экспорта РЭЦ.
Один из лидеров агропромышленного комплекса Сибири, "Новосибирскхлебопродукт", ежегодно поставляющий за рубеж около 1 миллиона тонн продукции, также подтвердил свой статус знаком качества "Сделано в России". Сертификация пройдена для ключевых позиций: хлебопекарной муки и рапсового масла. Сегодня предприятие при поддержке РЭЦ нацелено на рынки Африки (Египет, Ливия, Тунис, Марокко) и ведет переговоры с КНДР и Мали.
"Почти сто компаний из Новосибирской области уже стали обладателями этого знака. Это лишь начало, и под брендом "Сделано в России" наша продукция займет достойное место на мировом рынке", - подчеркнула руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.
Еще один пример - ростовская компания "ПКФ МАЯК". Ее продукция уже представлена в 117 магазинах Белоруссии и розничных сетях Египта.
Сегодня национальный бренд - это мощный маркетинговый инструмент. "Птичка" в цветах российского флага обеспечивает доверие партнеров и приоритетное размещение в национальных павильонах РЭЦ (Дубай, Каир, Шанхай, Стамбул). Также экспортеры пользуются услугами по аналитике зарубежных рынков, поиску партнеров в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт".
Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.
Вид на город Акаба в Иордании - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
РЭЦ определил оператора российского нацпавильона в Иордании
Вчера, 13:28
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала