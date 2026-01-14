Бренд "Сделано в России" открывает двери на международные рынки

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальный бренд "Сделано в России" становится ключевым инструментом для компаний, стремящихся к международному признанию, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Национальный бренд "Сделано в России" становится ключевым инструментом для отечественных компаний, стремящихся к международному признанию. Сегодня Российский экспортный центр представляет три уникальные истории успеха: от инновационных систем вентиляции из Новосибирска до высокотехнологичных продуктов питания из Ростовской области. Всех их объединяет одно - получение добровольного сертификата "Сделано в России", который открывает двери на рынки Глобального Юга, Азии и Европы", - сказано в сообщении.
Сибирская компания "Вакио" поставляет свои инженерные решения по всему миру: от Норвегии до Новой Зеландии. Специализируясь на энергоэффективной вентиляции, компания получила сертификат "Надежность" на свои флагманские рекуператоры. Системный экспорт начался после обучения руководства по программе "Экспортный Мини-MBA" школы экспорта РЭЦ.
Один из лидеров агропромышленного комплекса Сибири, "Новосибирскхлебопродукт", ежегодно поставляющий за рубеж около 1 миллиона тонн продукции, также подтвердил свой статус знаком качества "Сделано в России". Сертификация пройдена для ключевых позиций: хлебопекарной муки и рапсового масла. Сегодня предприятие при поддержке РЭЦ нацелено на рынки Африки (Египет, Ливия, Тунис, Марокко) и ведет переговоры с КНДР и Мали.
"Почти сто компаний из Новосибирской области уже стали обладателями этого знака. Это лишь начало, и под брендом "Сделано в России" наша продукция займет достойное место на мировом рынке", - подчеркнула руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.
Еще один пример - ростовская компания "ПКФ МАЯК". Ее продукция уже представлена в 117 магазинах Белоруссии и розничных сетях Египта.
Сегодня национальный бренд - это мощный маркетинговый инструмент. "Птичка" в цветах российского флага обеспечивает доверие партнеров и приоритетное размещение в национальных павильонах РЭЦ (Дубай, Каир, Шанхай, Стамбул). Также экспортеры пользуются услугами по аналитике зарубежных рынков, поиску партнеров в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт".
Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.