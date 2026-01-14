В Кузбассе СК проверяет загрязнение реки, используемой для водоснабжения

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следователи проверяют причины и обстоятельства загрязнения марганцем в кемеровском городе Тайга реки, которая используется для водоснабжения, в итоге жителям запретили брать эту воду для питья и приготовления пищи, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По информации ведомства, в СМИ и социальных медиа есть сообщения о выявлении в воде реки Яя, используемой для водоснабжения в Тайге, многократного превышения содержания марганца. В СУ СК отметили, что в городе введен режим повышенной готовности, жителям официально запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи.
"По данному факту в Яшкинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что в ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку деятельности организации, ответственной за обеспечение населения безопасной питьевой водой, а также за эксплуатацию и охрану водозаборных сооружений.
