В Кузбассе СК проверяет загрязнение реки, используемой для водоснабжения
15:07 14.01.2026
В Кузбассе СК проверяет загрязнение реки, используемой для водоснабжения
Следователи проверяют причины и обстоятельства загрязнения марганцем в кемеровском городе Тайга реки, которая используется для водоснабжения, в итоге жителям... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
россия
происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе СК проверяет загрязнение реки, используемой для водоснабжения

В городе Тайга СК проверяет загрязнение реки Яя, используемой для водоснабжения

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следователи проверяют причины и обстоятельства загрязнения марганцем в кемеровском городе Тайга реки, которая используется для водоснабжения, в итоге жителям запретили брать эту воду для питья и приготовления пищи, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По информации ведомства, в СМИ и социальных медиа есть сообщения о выявлении в воде реки Яя, используемой для водоснабжения в Тайге, многократного превышения содержания марганца. В СУ СК отметили, что в городе введен режим повышенной готовности, жителям официально запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи.
"По данному факту в Яшкинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что в ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку деятельности организации, ответственной за обеспечение населения безопасной питьевой водой, а также за эксплуатацию и охрану водозаборных сооружений.
В Дагестане очистят загрязненную горную реку
ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
