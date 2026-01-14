Дания разделяет мнение Трампа о безопасности в Гренландии, заявил глава МИД

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Дания в определенной степени разделяет обеспокоенность президента США Дональда Трампа насчёт безопасности Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белои Доме.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.