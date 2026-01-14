Рейтинг@Mail.ru
Дания разделяет мнение Трампа о безопасности в Гренландии, заявил глава МИД
22:14 14.01.2026 (обновлено: 22:20 14.01.2026)
Дания разделяет мнение Трампа о безопасности в Гренландии, заявил глава МИД
Дания разделяет мнение Трампа о безопасности в Гренландии, заявил глава МИД
Дания в определенной степени разделяет обеспокоенность президента США Дональда Трампа насчёт безопасности Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке... РИА Новости, 14.01.2026
дания, гренландия, в мире, сша, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, марко рубио, нато, евросоюз
Дания, Гренландия, В мире, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз
Дания разделяет мнение Трампа о безопасности в Гренландии, заявил глава МИД

Расмуссен: Дания разделяет обеспокоенность Трампа о безопасности Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Дания в определенной степени разделяет обеспокоенность президента США Дональда Трампа насчёт безопасности Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белои Доме.
"Знаю президента (США Дональда Трампа - ред.) уже довольно давно, еще с тех пор, когда я был премьер-министром Дании, и я знаю его подход, но должен сказать, что, хотя он формулирует вещи совсем иначе, чем сделал бы я сам, в том, что он говорит, всегда есть доля… Но должен сказать, что, конечно, мы в определенной степени разделяем его обеспокоенность. В Арктике и на Крайнем Севере действительно складывается новая ситуация в сфере безопасности. Все мы, по обе стороны Атлантики, когда-то воспользовались так называемыми "дивидендами мира" и исходили из идеи сохранения Арктики как региона с низкой напряженностью", - сказал он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
22:19
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
 
