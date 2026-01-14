Переговоры США, Дании и Гренландии прошли конструктивно, заявил Расмуссен

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Переговоры США, Дании и Гренландии в Белом доме прошли откровенно и конструктивно, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Вэнсом.
"Таким образом, нашей целью было выработать общее понимание по всем этим вопросам и, если возможно, запустить дальнейшую углубленную работу для их реализации. На этой основе у нас состоялась, как бы я охарактеризовал, откровенная, но в то же время конструктивная дискуссия", - сказал Расмуссен.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.