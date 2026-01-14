Переговоры США, Дании и Гренландии прошли конструктивно, заявил Расмуссен

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Переговоры США, Дании и Гренландии в Белом доме прошли откровенно и конструктивно, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.