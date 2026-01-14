Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об особенностях онкологических заболеваний у детей - РИА Новости, 14.01.2026
14:13 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rak-2067810665.html
Эксперт рассказал об особенностях онкологических заболеваний у детей
Эксперт рассказал об особенностях онкологических заболеваний у детей - РИА Новости, 14.01.2026
Эксперт рассказал об особенностях онкологических заболеваний у детей
Половину детских онкологических заболеваний составляют опухоли кроветворной иммунной системы, рассказал президент Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:13:00+03:00
2026-01-14T14:13:00+03:00
александр румянцев
здоровье - общество
рак
центр онкологии имени димы рогачева
александр румянцев, здоровье - общество, рак, центр онкологии имени димы рогачева
Александр Румянцев, Здоровье - Общество, Рак, Центр онкологии имени Димы Рогачева
Эксперт рассказал об особенностях онкологических заболеваний у детей

Румянцев: половина детских онкозаболеваний приходится на лейкозы и лимфомы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев
Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Половину детских онкологических заболеваний составляют опухоли кроветворной иммунной системы, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев.
Пресс-конференция, посвященная 35-летию со дня организации Научно-исследовательского института детской гематологии проходит в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"Каждый второй ребенок (из больных онкологией - ред.) практически заболевает опухолями кроветворной иммунной системы, к котором относятся лейкозы, лимфомы, гистеоцитозы и так далее", - сказал Румянцев в ходе пресс-конференции.
Александр РумянцевЗдоровье - ОбществоРакЦентр онкологии имени Димы Рогачева
 
 
