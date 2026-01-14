Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала новое загадочное сообщение
21:20 14.01.2026 (обновлено: 22:09 14.01.2026)
"Радиостанция Судного дня" передала новое загадочное сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала новое загадочное сообщение, свидетельствует Telegram-канал, отслеживающий ее активность. РИА Новости, 14.01.2026
2026
общество, радиостанция судного дня
Общество, Радиостанция Судного дня
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала новое загадочное сообщение, свидетельствует Telegram-канал, отслеживающий ее активность.
В 19:33 мск в эфире прозвучало слово "люэсобаул", которое ранее не упоминалось в шифровках.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
