"Радиостанция Судного дня" передала новое загадочное сообщение

В 19:33 мск в эфире прозвучало слово "люэсобаул", которое ранее не упоминалось в шифровках.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.