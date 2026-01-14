Рейтинг@Mail.ru
16:37 14.01.2026
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины
украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины

Рада назначила Наталуху главой фонда госимущества Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Верховная рада проголосовала в среду за назначение Дмитрия Наталухи на должность главы фонда госимущества Украины.
Его назначение поддержали 244 депутата. Трансляцию заседания вел YouTube-канал телеканала "Рада".
Наталуха с 2019 года был депутатом Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа". До этого с сентября 2024 года исполняющей обязанности главы фонда была Иванна Смачило.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Раде набросились на Зеленского после случившегося на Украине
13 января, 19:32
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
