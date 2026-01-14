https://ria.ru/20260114/rada-2067857411.html
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины - РИА Новости, 14.01.2026
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины
Верховная рада проголосовала в среду за назначение Дмитрия Наталухи на должность главы фонда госимущества Украины. РИА Новости, 14.01.2026
Рада утвердила нового главу фонда госимущества Украины
Рада назначила Наталуху главой фонда госимущества Украины