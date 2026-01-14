Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rada-2067843816.html
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос - РИА Новости, 14.01.2026
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос
Обвиняемая по делу о коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:52:00+03:00
2026-01-14T15:52:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
давид арахамия
юлия тимошенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_9eb2174cd60dbc794906cb683c27e77b.jpg
https://ria.ru/20260114/fedorov-2067804344.html
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067761713.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b23b023bc3877a753c359966fbf219ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, давид арахамия, юлия тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина"
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина"

Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Обвиняемая по делу о коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) аудиозаписях не ее голос.
Ранее в среду НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. За "правильное" голосование она обещала коллегам по 10 тысяч долларов в месяц.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Верховная рада назначила нового министра обороны
Вчера, 13:52
"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", - написала Тимошенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк ранее сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко
Вчера, 11:17
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияЮлия ТимошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала