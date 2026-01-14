Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Обвиняемая по делу о коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) аудиозаписях не ее голос.
"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", - написала Тимошенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк ранее сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.