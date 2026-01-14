Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Обвиняемая по делу о коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) аудиозаписях не ее голос.