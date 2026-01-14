Рейтинг@Mail.ru
14:11 14.01.2026
Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк.
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский 12 января внес в Раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине еще на 90 дней.
"Парламент поддержал внесенные очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации. "За" - 333. Снова - на 90 суток. Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предварительных указов действует сейчас и до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года. Далее - подписание председателем Верховной рады и президентом", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Заголовок открываемого материала