https://ria.ru/20260114/pvo-2067916330.html
ПВО уничтожила 39 беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 39 беспилотников над Россией - РИА Новости, 14.01.2026
ПВО уничтожила 39 беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:30:00+03:00
2026-01-14T20:30:00+03:00
2026-01-14T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
азовское море
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краснодарский край, Азовское море, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила 39 беспилотников над Россией
Силы ПВО уничтожили 39 украинских дронов над Россией