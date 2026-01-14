https://ria.ru/20260114/pvo-2067797523.html
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили в среду 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России с 09.00 до 13.00 мск, сообщило... РИА Новости, 14.01.2026
