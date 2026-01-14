Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 14.01.2026 (обновлено: 13:28 14.01.2026)
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в среду 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России с 09.00 до 13.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Четырнадцатого января текущего года в период с 09.00 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 28 БПЛА - над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении военного ведомства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
