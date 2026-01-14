https://ria.ru/20260114/pvo-2067779725.html
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.01.2026
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 260 беспилотников самолетного типа, семь управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов системы HIMARS, сообщило... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
пво
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО уничтожили 260 дронов, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки