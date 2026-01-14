Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 260 беспилотников самолетного типа, семь управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов системы HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27115 танков и других боевых бронированных машин, 1641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51746 единиц специальной военной автомобильной техники.