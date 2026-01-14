Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки
12:21 14.01.2026
Силы ПВО сбили 260 беспилотников, 7 авиабомб и 6 снарядов HIMARS за сутки
Боевое дежурство экипажа ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 260 беспилотников самолетного типа, семь управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов системы HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27115 танков и других боевых бронированных машин, 1641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51746 единиц специальной военной автомобильной техники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО
Вчера, 05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
