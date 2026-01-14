https://ria.ru/20260114/pvo-2067731280.html
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью - РИА Новости, 14.01.2026
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией двух регионов России за два часа, сообщило... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:07:00+03:00
2026-01-14T09:07:00+03:00
2026-01-14T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ставропольский край
краснодарский край
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ставропольский край
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, ставропольский край, краснодарский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ставропольский край, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью
ПВО утром сбила 7 украинских беспилотников над Ставропольем и Кубанью