Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 14.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 13 января до 07.00 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА - над территорией Ростовской области, 13 БПЛА - над территорией Ставропольского края, пять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьСтавропольский крайВооруженные силы Украины
 
 
