Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА