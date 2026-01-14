Рейтинг@Mail.ru
"Их нечем сбивать". С какой проблемой столкнулась украинская ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 14.01.2026
"Их нечем сбивать". С какой проблемой столкнулась украинская ПВО
"Их нечем сбивать". С какой проблемой столкнулась украинская ПВО
Первые две недели 2026 года Россия практически ежедневно наносила удары по критической инфраструктуре Украины. Ракеты и дроны поражали как военные объекты, так...
Андрей Коц
Андрей Коц
безопасность, украина, россия, киев, марко рубио, патриот, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киев, Марко Рубио, Патриот, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США

"Их нечем сбивать". С какой проблемой столкнулась украинская ПВО

Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Первые две недели 2026 года Россия практически ежедневно наносила удары по критической инфраструктуре Украины. Ракеты и дроны поражали как военные объекты, так и энергетические, а также железные дороги, порты. Противнику все сложнее отражать массированные налеты — украинская ПВО банально не справляется с таким количеством целей. О проблемах ВСУ — в материале РИА Новости.

Первые удары 2026-го

С 3 по 9 января — один массированный и четыре групповых удара. Поражены военные предприятия, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Согласно информации Минобороны, нанесен серьезный урон складам боеприпасов, горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА дальнего действия, центрам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина
Особенно активно в первые дни нового года воздействовали на энергетику крупных городов. Досталось Харькову, Запорожью, Одессе, Днепропетровску, но сильнее всего — Киеву. Большую часть суток украинская столица остается без электро- и теплоснабжения. Общественный транспорт работает с перебоями, периодически выходит из строя метрополитен. Ситуация усугубляется морозами — ночью до минус 15.
В ночь на вторник — вскоре после того, как киевские энергетики отчитались о стабилизации ситуации, — еще один массированный удар. "Искандеры", десятки дальнобойных дронов. Из-за повреждения Трипольской ТЭС многие районы столицы вновь погрузились во мрак. Кроме того, били по Харьковской, Запорожской, Житомирской и Одесской областям. В Днепропетровской дроны и баллистика атаковали Криворожскую ТЭС.
Генератор для питания многоквартирного дома в Киеве
Генератор для питания многоквартирного дома в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
Генератор для питания многоквартирного дома в Киеве
Один из показателей эффективности ударов — реакция украинского бизнеса. Местные СМИ сообщают, что крупные торговые сети закрывают супермаркеты в Киеве и ряде других городов: генераторы, от которых запитывается оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки. Это несет для киевских властей серьезнейшую угрозу — мегаполис может очень быстро стать непригодным для жизни.

Комплексный подход

Судя по кадрам с мест прилетов, украинская ПВО явно не справляется с отражением массированных ударов высокоточным оружием. Россия вышла на такой уровень производства дальнобойных "Гераней" и "Гербер", что может запускать их в залпе сотнями. Дроны отвлекают на себя внимание и вынуждают противника тратить на них дефицитный боекомплект ЗРК. Раньше с тихоходными БПЛА справлялись мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами. Однако, как утверждают СМИ противника, "Герани" теперь летают выше и круто пикируют на цель, что затрудняет их поражение стрелковым оружием.
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Следом за дронами в образовавшуюся брешь устремляются крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Они идут к цели на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Эта особенность значительно сокращает расстояние, на котором радиолокационная станция ЗРК способна обнаружить приближающуюся угрозу. Расчету комплекса далеко не всегда удается вовремя отреагировать.
А по самым "жирным" целям прилетают гиперзвуковые "Кинжалы" и баллистические "Искандеры" с 480-килограммовой боевой частью и дальностью порядка 500 километров. Эти ракеты сбить сложнее всего, и они представляют для противника наибольшую угрозу. По сути, единственные зенитно-ракетные системы на вооружении ВСУ хоть с каким-то шансом на успех — американские Patriot PAC-3. Недавно украинское Минобороны сообщило, что Киев получил от Германии еще два комплекса этого типа. Вероятно, их развернут под столицей или в районе крупных промышленных центров.

Дефицит "Патриотов"

Но Берлин уже исчерпал возможности по поставкам "Патриотов" ВСУ. Передавать больше — ослаблять собственную ПВО. А США — производитель-монополист — не торопятся отдавать дополнительные ЗРК. Зеленский в ноябре заявил, что рассчитывает на 27 батарей Patriot (у Пентагона их около 60). Госсекретарь Марко Рубио осадил главу киевского режима, указав, что Россия уничтожает поставляемые Украине системы ПВО в среднем за неделю.
Понять Рубио несложно. Одна батарея стоит более миллиарда долларов. Помимо Соединенных Штатов, комплекс стоит на вооружении 16 государств. "Патриот" для Вашингтона — очень прибыльный экспортный товар. Кадры огневого поражения дорогой системы в зоне СВО — не самая лучшая реклама американской оборонки. А бить "Патриоты" российские военные умеют. Эту систему изучают в училищах еще с советских времен. Все ее характеристики и возможности давно известны. К тому же в ходе СВО выработали эффективную тактику охоты на Patriot. Их круглосуточно ищут дроны-разведчики самолетного типа — при обнаружении наводят авиацию и оперативно-тактические ракеты.
Ловят и во время массированных комбинированных ударов по инфраструктуре Украины: позиция комплекса вскрывается средствами радиотехнической разведки в момент пуска. И скоро противнику станет еще сложнее. Россия приняла на вооружение противорадиолокационную ракету Х-58УШК, поражающую РЛС с расстояния до 200 километров. Ее специально разработали для борьбы с западными ЗРК. А без радара вся батарея слепнет, превращаясь в бесполезную груду дорогого металла.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Любую систему ПВО можно подавить — вопрос лишь во времени. Украина пользуется безоговорочной поддержкой Запада. Поставки зенитно-ракетных комплексов, данные воздушной и агентурной разведки, иностранные специалисты на местах — нахрапом взломать такой панцирь нереально. Но вода камень точит. Средств поражения прилетает все больше, а зенитных ракет все меньше. И в какой-то момент наступает коллапс.
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киев, Марко Рубио, Патриот, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала