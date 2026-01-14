https://ria.ru/20260114/putin-2067891201.html
Лидеры России и Бразилии условились координировать усилия по деэскалации
Лидеры России и Бразилии условились координировать усилия по деэскалации - РИА Новости, 14.01.2026
Лидеры России и Бразилии условились координировать усилия по деэскалации
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва условились продолжить координацию усилий для деэскалации обстановки в Латиноамериканском РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:17:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
Президенты РФ и Бразилии условились координировать усилия по деэскалации в мире