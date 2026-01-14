https://ria.ru/20260114/putin-2067890685.html
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях - РИА Новости, 14.01.2026
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:16:00+03:00
2026-01-14T18:16:00+03:00
2026-01-14T18:25:00+03:00
россия
бразилия
в мире
владимир путин
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20260114/putin-2067890494.html
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, в мире, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Россия, Бразилия, В мире, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
Путин и Лула да Силва обсудили сотрудничество в различных областях