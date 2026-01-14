Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
18:16 14.01.2026
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2026
Президенты России и Бразилии обсудили сотрудничество в различных областях

Путин и Лула да Силва обсудили сотрудничество в различных областях

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"В контексте предстоящего в феврале с.г. заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня подробно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.
Путин и президент Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле
