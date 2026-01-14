https://ria.ru/20260114/putin-2067890494.html
Путин и президент Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию вокруг Венесуэлы, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.01.2026
бразилия
венесуэла
