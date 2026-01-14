Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 14.01.2026 (обновлено: 18:50 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/putin-2067890201.html
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии - РИА Новости, 14.01.2026
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:14:00+03:00
2026-01-14T18:50:00+03:00
россия
бразилия
в мире
луис инасиу лула да силва
венесуэла
владимир путин
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html
россия
бразилия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, в мире, луис инасиу лула да силва, венесуэла, владимир путин, оон, брикс
Россия, Бразилия, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэла, Владимир Путин, ООН, БРИКС
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Путин переговорил по телефону с президентом Бразилии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", — говорится в заявлении.

Главы государств обсудили международную проблематику, особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы. Стороны подтвердили совпадение подходов касательно обеспечения суверенитета и национальных интересов республики.
Кроме того, Путин и Лула да Силва затронули тему двустороннего сотрудничества в различных областях. Они условились продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН и по линии БРИКС для деэскалации напряженности в Латиноамериканском и других регионах мира.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Бразилии
9 мая 2025, 03:02
 
РоссияБразилияВ миреЛуис Инасиу Лула да СилваВенесуэлаВладимир ПутинООНБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала