Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии - РИА Новости, 14.01.2026
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:14:00+03:00
2026-01-14T18:14:00+03:00
2026-01-14T18:50:00+03:00
россия
бразилия
в мире
луис инасиу лула да силва
венесуэла
владимир путин
оон
брикс
россия
бразилия
венесуэла
Новости
