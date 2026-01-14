Путин направил королю Таиланда соболезнования в связи с крушением поезда

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима, сообщает Кремль.

"Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима", - говорится в сообщении.