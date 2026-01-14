Рейтинг@Mail.ru
Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года
15:16 14.01.2026
Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года
владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг впервые с ноября 2024 года примет верительные грамоты от зарубежных послов, с предыдущей церемонии в Кремле прошло более года, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг 15 января примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщили в Кремле.
Предыдущая церемония состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Таким образом, между церемониями прошло 436 дней.
В 2025 году вручение верительных грамот в Кремле не проводилось, хотя ранее церемонии организовывались каждый год, чаще - дважды в год. Так, две церемонии вручения грамот состоялось в 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 годах. Рекордсменом последних лет остается 2014 год, когда в Кремле прошло три церемонии с вновь прибывшими послами: в январе, июне и ноябре.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Владимир Путин
Общество
 
 
