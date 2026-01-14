Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг впервые с ноября 2024 года примет верительные грамоты от зарубежных послов, с предыдущей церемонии в Кремле прошло более года, подсчитал корреспондент РИА Новости.

В 2025 году вручение верительных грамот в Кремле не проводилось, хотя ранее церемонии организовывались каждый год, чаще - дважды в год. Так, две церемонии вручения грамот состоялось в 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 годах. Рекордсменом последних лет остается 2014 год, когда в Кремле прошло три церемонии с вновь прибывшими послами: в январе, июне и ноябре.