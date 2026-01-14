https://ria.ru/20260114/putin-2067828676.html
Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов
Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов - РИА Новости, 14.01.2026
Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов
Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.01.2026
