Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов
15:03 14.01.2026 (обновлено: 15:07 14.01.2026)
Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов
Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.01.2026
Путин 15 января примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого января 2026 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
Встреча Путина с Хуснуллиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
