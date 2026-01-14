Рейтинг@Mail.ru
14:35 14.01.2026
Путин попросил Хуснуллина не забывать о проблеме водоснабжения ДНР
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина не забывать о вопросах водоснабжения Донецкой Народной Республики.
Путин в среду провел встречу с вице-премьером.
"Вы мне докладывали, люди на прямой линии тоже вопросы ставят по водоводу, по водоснабжению, конечно, в ДНР и в Донецке. Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали, как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового", - сказал Путин в ходе встречи с Хуснуллиным.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году
31 декабря 2025, 20:55
 
ЖКХДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВладимир ПутинМарат ХуснуллинОбщество
 
 
