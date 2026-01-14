Рейтинг@Mail.ru
14:35 14.01.2026 (обновлено: 14:39 14.01.2026)
Путин попросил Хуснуллина проанализировать вопрос о ремонте водовода в ДНР
донецкая народная республика, россия, владимир путин, марат хуснуллин
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи. 14 января 2026
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи. 14 января 2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина проанализировать вопрос о ремонте или создании нового водовода в ДНР и представить соответствующие предложения.
"Как вы мне сказали, ремонт старого водовода (в ДНР - ред.) примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я не буду уже говорить про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых и в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу вас потом предложить предложения", - сказал Путин в ходе встречи с Хуснуллиным.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
