Смертность на российских дорогах системно снижается, заявил Путин

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Очень хорошо. Системно, из года в год снижается... Очень хорошо. Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают", - подчеркнул Путин.