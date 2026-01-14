https://ria.ru/20260114/putin-2067814395.html
Смертность на российских дорогах системно снижается, заявил Путин
Смертность на российских дорогах системно снижается, заявил Путин - РИА Новости, 14.01.2026
Смертность на российских дорогах системно снижается, заявил Путин
Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:23:00+03:00
2026-01-14T14:23:00+03:00
2026-01-14T14:36:00+03:00
владимир путин
россия
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20251225/gai-2064729007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, марат хуснуллин
Владимир Путин, Россия, Марат Хуснуллин
Смертность на российских дорогах системно снижается, заявил Путин
Путин: смертность на российских дорогах снижается из года в год
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность на дорогах России системно снижается из года в год, это заслуга и работников дорожно-патрульной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
В ходе встречи Путин
и Хуснуллин
обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Вице-премьер доложил, что за пять лет смертность на дорогах удалось сократить почти на 25%. До 2030 года показатель планируется снизить еще в полтора раза, в том числе за счет строительства и ремонта дорог и обучения детей правилам дорожного движения.
"Очень хорошо. Системно, из года в год снижается... Очень хорошо. Это и заслуга, работа органов МВД тоже, дорожно-патрульной службы. Молодцы, они тоже хорошо работают", - подчеркнул Путин.