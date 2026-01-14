Путин и Хуснуллин обсудили водоснабжение ДНР

Рейтинг@Mail.ru
14:22 14.01.2026
Встреча Путина с Хуснуллиным в Кремле
Владимир Путин заслушал доклад Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о достижениях в строительной сфере в 2025 году. В частности, выполнены все планы по развитию дорожного полотна. За 5 лет смертность на дорогах снизилась почти на 25 процентов. Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече обсудили вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграм-канале Кремля.
Путин в среду провел встречу с вице-премьером.
"Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Пушилин рассказал о мерах по улучшению ситуации с водой в ДНР в 2026 году
31 декабря 2025, 20:55
 
Донецкая Народная РеспубликаОбществоЖКХРоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
