Путин и Хуснуллин обсудили водоснабжение ДНР
Путин и Хуснуллин обсудили водоснабжение ДНР - РИА Новости, 14.01.2026
Путин и Хуснуллин обсудили водоснабжение ДНР
Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече обсудили вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики
2026-01-14T14:22:00+03:00
2026-01-14T14:22:00+03:00
2026-01-14T14:31:00+03:00
донецкая народная республика
общество
жкх
россия
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
2026
Встреча Путина с Хуснуллиным в Кремле
Владимир Путин заслушал доклад Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о достижениях в строительной сфере в 2025 году. В частности, выполнены все планы по развитию дорожного полотна. За 5 лет смертность на дорогах снизилась почти на 25 процентов.
Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики.
донецкая народная республика, общество, жкх, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Общество, ЖКХ, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Путин и Хуснуллин обсудили водоснабжение ДНР
Путин и Хуснуллин на встрече обсудили водоснабжение ДНР