Путин поздравил строителей с достижением показателей ввода недвижимости
14.01.2026
Путин поздравил строителей с достижением показателей ввода недвижимости
Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей с достижением показателей объема ввода недвижимости по итогам 2025 года.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей с достижением показателей объема ввода недвижимости по итогам 2025 года.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
рассказал на встрече с Путиным
, что по итогам 2025 года объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом - и жилой, и нежилой. Все показатели были выполнены.
"Отлично. Поздравляю всех строителей, инженеров, рабочих, всех организаторов производства. Поздравляю с этим результатом", - сказал Путин.
Хуснуллин, в свою очередь, рассказал также о перевыполнении всех планов по строительству дорожной инфраструктуры в 2025 году.
"Такую же шайбу хочу послать и в адрес дорожных строителей", - добавил российский лидер.