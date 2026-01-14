Путин поздравил строителей с достижением показателей ввода недвижимости

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей с достижением показателей объема ввода недвижимости по итогам 2025 года.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Путиным , что по итогам 2025 года объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом - и жилой, и нежилой. Все показатели были выполнены.

"Отлично. Поздравляю всех строителей, инженеров, рабочих, всех организаторов производства. Поздравляю с этим результатом", - сказал Путин.

Хуснуллин, в свою очередь, рассказал также о перевыполнении всех планов по строительству дорожной инфраструктуры в 2025 году.