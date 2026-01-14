Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
14:17 14.01.2026 (обновлено: 15:15 14.01.2026)
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о развитии новых регионов и строительной сферы. РИА Новости, 14.01.2026
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов

Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о развитии новых регионов и строительной сферы.
Стройкомплекс в 2025 году выполнил все поставленные задачи.
"Мы неплохо отработали. У нас объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом — и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью".
Вице-премьер России Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Также удалось достичь всех установленных показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По строительству дорог планы перевыполнены на 20 процентов.
Финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5 процента.
"Все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение".
Вице-премьер России Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Особое внимание на встрече было уделено вопросу водоснабжения в ДНР.
"Как вы мне сказали, ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я не буду уже говорить про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых и в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Смертность в ДТП за последние пять лет снизилась на 25 процентов. Сейчас стоит цель снизить аварийность в полтора раза до 2030 года.
"Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. <…> Каждый губернатор знает свою задачу".

Вице-премьер России Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Предыдущая встреча Путина и Хуснуллина прошла в конце сентября. Тогда вице-премьер, в частности, доложил президенту о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также о состоянии дел в строительной отрасли. Был затронут и механизм льготной ипотеки.
Владимир ПутинМарат ХуснуллинРоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
