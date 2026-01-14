https://ria.ru/20260114/putin-2067812734.html
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов - РИА Новости, 14.01.2026
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о развитии новых регионов и строительной сферы. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:17:00+03:00
2026-01-14T14:17:00+03:00
2026-01-14T15:15:00+03:00
владимир путин
марат хуснуллин
россия
донецкая народная республика
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067815476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09b744f812c0cfec15b64b6216afcd3c.jpg
https://ria.ru/20260109/gosduma-2066950569.html
https://ria.ru/20251215/dorogi-2062109857.html
https://realty.ria.ru/20251220/khusnullin-2063563606.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067815476_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b557eea3c9ad55afab442fed023445a3.jpg
Встреча Путина с Хуснуллиным в Кремле
Владимир Путин заслушал доклад Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о достижениях в строительной сфере в 2025 году. В частности, выполнены все планы по развитию дорожного полотна. За 5 лет смертность на дорогах снизилась почти на 25 процентов.
Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой Народной Республики.
2026-01-14T14:17
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, политика
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития новых регионов
Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о развитии новых регионов и строительной сферы.
Главное — в материале РИА Новости.
Стройкомплекс в 2025 году выполнил все поставленные задачи.
«
"Мы неплохо отработали. У нас объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом — и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью".
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Также удалось достичь всех установленных показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По строительству дорог планы перевыполнены на 20 процентов.
О развитии новых регионов
Финансирование программы по воссоединенным территориям исполнено на 99,5 процента.
«
"Все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение".
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Особое внимание на встрече было уделено вопросу водоснабжения в ДНР.
«
"Как вы мне сказали, ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я не буду уже говорить про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых и в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить".
Владимир Путин
президент России
Смертность в ДТП за последние пять лет снизилась на 25 процентов. Сейчас стоит цель снизить аварийность в полтора раза до 2030 года.
«
"Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. <…> Каждый губернатор знает свою задачу".
Марат Хуснуллин
вице-премьер России
Предыдущая встреча Путина
и Хуснуллина
прошла в конце сентября. Тогда вице-премьер, в частности, доложил президенту о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также о состоянии дел в строительной отрасли. Был затронут и механизм льготной ипотеки.