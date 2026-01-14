Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке

НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская обл.), 14 янв – РИА Новости. Профильные ведомства проводят проверку в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, на дверях учреждения висит табличка "Закрыто", но на территорию больницы можно попасть, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка возле роддома №1 Новокузнецка спокойная, у здания стоят несколько автомобилей, свет горит лишь в некоторых окнах. На входе в медучреждение висит табличка "Закрыто", но можно свободно пройти на его территорию.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости сотрудник роддома, сейчас здесь идет проверка, внутри работают много специалистов.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.