Рейтинг@Mail.ru
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/proverka-2067830112.html
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, на дверях учреждения висит табличка "Закрыто", но на территорию больницы... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:09:00+03:00
2026-01-14T15:09:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604627_0:255:2798:1829_1920x0_80_0_0_0e1f2935e862c3d342d5199ae9224543.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260114/deti-2067727395.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604627_359:0:2798:1829_1920x0_80_0_0_9ad27564b98c0a1b6ec6f1b173167feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке

Профильные ведомства ведут проверку в новокузнецком роддоме, где умерли младенцы

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская обл.), 14 янв – РИА Новости. Профильные ведомства проводят проверку в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, на дверях учреждения висит табличка "Закрыто", но на территорию больницы можно попасть, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка возле роддома №1 Новокузнецка спокойная, у здания стоят несколько автомобилей, свет горит лишь в некоторых окнах. На входе в медучреждение висит табличка "Закрыто", но можно свободно пройти на его территорию.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27
Как пояснил корреспонденту РИА Новости сотрудник роддома, сейчас здесь идет проверка, внутри работают много специалистов.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
Вчера, 08:20
 
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала