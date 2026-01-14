Профильные ведомства проводят проверку в роддоме в Новокузнецке

НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская обл.), 14 янв – РИА Новости. Профильные ведомства проводят проверку в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, на дверях учреждения висит табличка "Закрыто", но на территорию больницы можно попасть, передает корреспондент РИА Новости.