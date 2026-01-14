В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Начата проверка по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в Перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.