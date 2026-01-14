https://ria.ru/20260114/proverka-2067761333.html
В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре
В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре
Начата проверка по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в Перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А... РИА Новости, 14.01.2026
симферополь
республика крым
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
