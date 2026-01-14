Рейтинг@Mail.ru
11:14 14.01.2026
В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре
В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре
В Крыму начали проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре

В Симферополе начали проверку после смерти младенца в перинатальном центре

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Начата проверка по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в Перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в перинатальном центре Крыма спустя два дня после рождения из-за сепсиса умер ребенок, мать погибшего малыша обвиняет врачей в халатности и подделке документов.
"По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка", - сказали в министерстве.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка Кемеровской области умерли 9 новорождённых. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
