В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура Кузбасса проверит медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев, Прокуратура Кузбасса проверит медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Кемеровской области <…> дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в Новокузнецком роддоме № 1 младенцев", — говорится в релизе.

Специалисты оценят, соблюдали ли там санитарные нормы, не было ли дефицита лекарств и медицинских изделий. Проверят также оснащенность оборудованием и его техническое состояние.

Прокуратура по итогам проверки примет меры при наличии оснований.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

Утром в среду СК заявил о задержании главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения.

Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.

Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.

По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.

С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.