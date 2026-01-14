Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 14.01.2026 (обновлено: 16:44 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/prokuratura-2067848911.html
В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев
В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев - РИА Новости, 14.01.2026
В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев
Прокуратура Кузбасса проверит медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:13:00+03:00
2026-01-14T16:44:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067568906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ef35633229aadb7caa85a94a637431e.jpg
https://ria.ru/20260114/roddom-2067842025.html
https://ria.ru/20260114/glavvrach-2067760944.html
https://ria.ru/20260114/roddom-2067809923.html
кемеровская область
новокузнецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
2026-01-14T16:13
true
PT0M34S
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке
Задержаны главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщил СК. Задержанных подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.
2026-01-14T16:13
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067568906_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_282890faa392553987bc7f5d4c9e3a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев

В Кузбассе прокуратура проверит учреждения, где наблюдались мамы умерших детей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура Кузбасса проверит медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев, сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Кемеровской области <…> дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в Новокузнецком роддоме № 1 младенцев", — говорится в релизе.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
Вчера, 15:45
Специалисты оценят, соблюдали ли там санитарные нормы, не было ли дефицита лекарств и медицинских изделий. Проверят также оснащенность оборудованием и его техническое состояние.
Прокуратура по итогам проверки примет меры при наличии оснований.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Утром в среду СК заявил о задержании главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения.
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома
Вчера, 11:12
Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбираются Росздравнадзор и прокуратура.
СК РФ возбудил дело по факту гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В новокузнецком роддоме, где умерли младенцы, заменили персонал
Вчера, 14:09
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала