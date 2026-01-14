Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Программа грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт" расширилась в Мурманской области с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, одно из ключевых нововведений – возможность направлять грант на приобретение франшизы. Это позволит предпринимателям запускать бизнес по отработанным моделям, снижая начальные риски и ускоряя выход на окупаемость.

Кроме того, размер грантовой поддержки будет дифференцирован по направлениям. Например, на проекты в сфере туристической индустрии, инициативы по повышению рождаемости и увеличению численности населения, а также на проекты по внедрению инноваций и коммерциализации научных разработок можно будет получить до 2 миллионов рублей. На развитие региональных брендов – их продвижение и масштабирование, формирование имиджа региона – предусмотрен грант до 1 миллиона рублей.

Также сохраняются прежние приоритетные категории, закрепленные в губернаторском плане "На Севере – жить!". На грант в размере 2 миллиона рублей по-прежнему могут претендовать предприятия общественного питания, центры социальных и бытовых услуг, креативные пространства и коворкинги.