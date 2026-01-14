Рейтинг@Mail.ru
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:36 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/programma-2067766682.html
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года - РИА Новости, 14.01.2026
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года
Программа грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт" расширилась в Мурманской области с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:36:00+03:00
2026-01-14T11:36:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg
https://ria.ru/20260114/biznes-2067757202.html
https://ria.ru/20260113/konsultatsiya-2067630655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_89cba608c73951de635b503d7a9f1304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года

Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на Мурманск с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Программа грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт" расширилась в Мурманской области с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, одно из ключевых нововведений – возможность направлять грант на приобретение франшизы. Это позволит предпринимателям запускать бизнес по отработанным моделям, снижая начальные риски и ускоряя выход на окупаемость.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Почти 5 тысяч жителей Хабаровского края обучились в центре "Мой бизнес"
Вчера, 11:00
Кроме того, размер грантовой поддержки будет дифференцирован по направлениям. Например, на проекты в сфере туристической индустрии, инициативы по повышению рождаемости и увеличению численности населения, а также на проекты по внедрению инноваций и коммерциализации научных разработок можно будет получить до 2 миллионов рублей. На развитие региональных брендов – их продвижение и масштабирование, формирование имиджа региона – предусмотрен грант до 1 миллиона рублей.
Также сохраняются прежние приоритетные категории, закрепленные в губернаторском плане "На Севере – жить!". На грант в размере 2 миллиона рублей по-прежнему могут претендовать предприятия общественного питания, центры социальных и бытовых услуг, креативные пространства и коворкинги.
Программа "Губернаторский старт" реализуется в рамках губернаторского плана "На Севере – жить!" и остается ключевым инструментом поддержки бизнеса в регионе, отмечают в пресс-службе облправительства. Программа предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Более 2 тысяч консультаций для предпринимателей провели в Томской области
13 января, 16:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала