Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года
14.01.2026
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года
Программа грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт" расширилась в Мурманской области с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.01.2026
Программа "Губернаторский старт" в Мурманской области дополнена с 2026 года
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Программа грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт" расширилась в Мурманской области с 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, одно из ключевых нововведений – возможность направлять грант на приобретение франшизы. Это позволит предпринимателям запускать бизнес по отработанным моделям, снижая начальные риски и ускоряя выход на окупаемость.
Кроме того, размер грантовой поддержки будет дифференцирован по направлениям. Например, на проекты в сфере туристической индустрии, инициативы по повышению рождаемости и увеличению численности населения, а также на проекты по внедрению инноваций и коммерциализации научных разработок можно будет получить до 2 миллионов рублей. На развитие региональных брендов – их продвижение и масштабирование, формирование имиджа региона – предусмотрен грант до 1 миллиона рублей.
Также сохраняются прежние приоритетные категории, закрепленные в губернаторском плане "На Севере – жить!". На грант в размере 2 миллиона рублей по-прежнему могут претендовать предприятия общественного питания, центры социальных и бытовых услуг, креативные пространства и коворкинги.
Программа "Губернаторский старт" реализуется в рамках губернаторского плана "На Севере – жить!" и остается ключевым инструментом поддержки бизнеса в регионе, отмечают в пресс-службе облправительства. Программа предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области.