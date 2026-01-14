Рейтинг@Mail.ru
ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области - РИА Новости, 14.01.2026
18:02 14.01.2026
ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области
ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области - РИА Новости, 14.01.2026
ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений социально-экономического... РИА Новости, 14.01.2026
2026
Новости
ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области

ПСБ и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает содействие со стороны ПСБ развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, поддержку ключевых для региона предприятий, включая ОПК, малого и среднего предпринимательства, населения, социально-значимых инфраструктурных проектов, внедрение в регионе современных банковских технологий и развитие безналичных расчетов.
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша продлили сотрудничество - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Председатель ПСБ и губернатор Калужской области продлили сотрудничество
24 декабря 2025, 12:34
Также в ходе делового визита в регион председатель ПСБ принял участие в совещании с правительством области, на котором обсудили реализацию региональных инвестиционных программ, вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей.
Как отметил Фрадков, ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений.
"Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства. Особое внимание ПСБ уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение "СВОи" и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Председатель ПСБ, возглавляющий Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также выразил готовность поддержать спортсменов и мероприятия, направленные на развитие массового спорта и создание современной спортивной инфраструктуры в Тульской области.
Кроме того, Фрадков и Миляев посетили спортивный комплекс "Тулица" и центр поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов "Герой 71".
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Вера Подгузова стала главой комитета по финансовой культуре АБР
23 декабря 2025, 17:36
 
 
 
