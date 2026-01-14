ПСБ поддержит знаковые проекты Тульской области

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.

Документ предусматривает содействие со стороны ПСБ развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, поддержку ключевых для региона предприятий, включая ОПК, малого и среднего предпринимательства, населения, социально-значимых инфраструктурных проектов, внедрение в регионе современных банковских технологий и развитие безналичных расчетов.

Также в ходе делового визита в регион председатель ПСБ принял участие в совещании с правительством области, на котором обсудили реализацию региональных инвестиционных программ, вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей.

Как отметил Фрадков, ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений.

"Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства. Особое внимание ПСБ уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение "СВОи" и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Председатель ПСБ, возглавляющий Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также выразил готовность поддержать спортсменов и мероприятия, направленные на развитие массового спорта и создание современной спортивной инфраструктуры в Тульской области.