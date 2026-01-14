В Приморье двух краснокнижных лесных котят доставили в Центр реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Двух краснокнижных дальневосточных лесных котят поймали за охотой на кур в Приморье и доставили в центр реабилитации "Тигр", сообщает учреждение.

"Кошачьих в Центре "Тигр" стало еще больше! Два котенка дальневосточного лесного кота были отловлены в одном из подсобных хозяйств, как часто случается - молодые кошки решили охотиться на кур", - говорится в сообщении.