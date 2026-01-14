В Приморье двух краснокнижных лесных котят доставили в Центр реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Двух краснокнижных дальневосточных лесных котят поймали за охотой на кур в Приморье и доставили в центр реабилитации "Тигр", сообщает учреждение.
"Кошачьих в Центре "Тигр" стало еще больше! Два котенка дальневосточного лесного кота были отловлены в одном из подсобных хозяйств, как часто случается - молодые кошки решили охотиться на кур", - говорится в сообщении.
Сейчас новоприбывших обследуют.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке правительства Приморского края и на пожертвования частных лиц.
