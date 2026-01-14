Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
14:52 14.01.2026
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
Подросток, с молотком ворвавшийся в школу в Курске и пытавшийся совершить поджог, осужден на восемь лет по трем "террористическим" статьям, сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске

Напавший на школу в Курске подросток получил 8 лет по трем статьям о терроризме

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramШкола в Курске, на которую напал подросток в балаклаве
Школа в Курске, на которую напал подросток в балаклаве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Школа в Курске, на которую напал подросток в балаклаве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подросток, с молотком ворвавшийся в школу в Курске и пытавшийся совершить поджог, осужден на восемь лет по трем "террористическим" статьям, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Собранные следственными органами СК России по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"), частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении ведомства.
Как установлено следствием и судом, 10 января 2025 года фигурант, являясь участником запрещенного в РФ террористического движения, разместил в интернете файл, содержащий призывы к совершению терактов и оправдание терроризма. Также, по данным правоохранителей, в этот же день подросток, находясь в непосредственной близости от школы в Курске, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля, затем фигурант проследовал к зданию образовательного учреждения, разбил стекло входной двери и попытался совершить поджог. В СК добавили, что возгорания не произошло.
Виновность осужденного была подкреплена совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе заключением судебной лингвистической экспертизы, показаниями свидетелей и другими материалами дела.
"Приговором второго Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет" сроком на три года. Осужденный взят под стражу в зале суда", - добавили в ведомстве.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramШкола в Курске после нападения подростка в балаклаве
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Школа в Курске после нападения подростка в балаклаве
 
