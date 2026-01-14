https://ria.ru/20260114/prigovor-2067825819.html
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
курск
россия
Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подросток, с молотком ворвавшийся в школу в Курске и пытавшийся совершить поджог, осужден на восемь лет по трем "террористическим" статьям, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Собранные следственными органами СК России
по Курской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"), частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении ведомства.
Как установлено следствием и судом, 10 января 2025 года фигурант, являясь участником запрещенного в РФ террористического движения, разместил в интернете файл, содержащий призывы к совершению терактов и оправдание терроризма. Также, по данным правоохранителей, в этот же день подросток, находясь в непосредственной близости от школы в Курске
, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля, затем фигурант проследовал к зданию образовательного учреждения, разбил стекло входной двери и попытался совершить поджог. В СК добавили, что возгорания не произошло.
Виновность осужденного была подкреплена совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе заключением судебной лингвистической экспертизы, показаниями свидетелей и другими материалами дела.
"Приговором второго Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет" сроком на три года. Осужденный взят под стражу в зале суда", - добавили в ведомстве.