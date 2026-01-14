Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подросток, с молотком ворвавшийся в школу в Курске и пытавшийся совершить поджог, осужден на восемь лет по трем "террористическим" статьям, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Приговором второго Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет" сроком на три года. Осужденный взят под стражу в зале суда", - добавили в ведомстве.