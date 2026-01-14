Рейтинг@Mail.ru
В Тирасполе рекомендовали Кишиневу не высказываться от имени жителей ПМР
16:34 14.01.2026
В Тирасполе рекомендовали Кишиневу не высказываться от имени жителей ПМР
В Тирасполе рекомендовали Кишиневу не высказываться от имени жителей ПМР
В Тирасполе рекомендовали Кишиневу не высказываться от имени жителей ПМР

МИД ПМР призвал молдавских чиновников не говорить от имени жителей Приднестровья

© AP Photo / Bela SzandelszkyЗдание Верховного Совета ПМР в Тирасполе
Здание Верховного Совета ПМР в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Здание Верховного Совета ПМР в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду распространило заявление, в котором рекомендовало молдавским чиновникам не высказываться по вопросу реинтеграции ПМР в состав Молдавии от имени жителей Приднестровья.
Ранее в среду молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь заявил журналистам, что Тирасполь должен принять предложение Молдавии о реинтеграции. По его словам, это предложение якобы отражает стремление жителей левобережья Днестра к стабильности, безопасности и социально-экономическому развитию.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в саботаже усилий по переговорам
Вчера, 15:39
"В контексте фейков о выборе так называемой "реинтеграции" якобы "большинством" приднестровских граждан настоятельно рекомендуем молдавскому чиновнику не пытаться высказываться за приднестровский народ. В истории Приднестровской Молдавской Республики народ многократно ясно и четко выражал свою волю в ходе демократических референдумов, и данный механизм является единственной формой отражения консолидированного мнения приднестровцев", - говорится в тексте комментария МИД ПМР, размещенном на сайте ведомства.
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Государственность Молдавии может исчезнуть из-за слов Санду, считают в ПМР
13 января, 22:36
 
В миреМолдавияТираспольКишиневЕвросоюзОБСЕ
 
 
