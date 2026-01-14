Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире

Президент Словакии проинформировал Гринкевича, что республика в настоящее время направляет на оборону 2% ВВП.

"Пеллегрини подчеркнул, что страна осознает тот факт, что Европа в рамках НАТО должна взять на себя более ответственную и серьезную роль в усилении своей обороноспособности", - говорится в информации.