Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире - РИА Новости, 14.01.2026
18:23 14.01.2026
Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире
Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире
в мире
словакия
европа
петер пеллегрини
нато
словакия
европа
в мире, словакия, европа, петер пеллегрини, нато
В мире, Словакия, Европа, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире

Пеллегрини обсудил с генералом Гринкевичем геополитическую ситуацию в мире

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини обсудил с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем геополитическую ситуацию в мире, сообщила пресс-служба словацкого главы государства.
"Президент Словакии Петер Пеллегрини принял сегодня в президентском дворце главнокомандующего объединенными силами в Европе Алексуса Гринкевича… С президентом они обсудили текущую геополитическую ситуацию в мире, роль НАТО и усиление его восточного крыла. Пеллегрини на встрече подчеркнул, что Словакия была и будет ответственным членом НАТО", - говорится в сообщении на сайте словацкого президента в среду.
Президент Словакии проинформировал Гринкевича, что республика в настоящее время направляет на оборону 2% ВВП.
"Пеллегрини подчеркнул, что страна осознает тот факт, что Европа в рамках НАТО должна взять на себя более ответственную и серьезную роль в усилении своей обороноспособности", - говорится в информации.
В миреСловакияЕвропаПетер ПеллегриниНАТО
 
 
