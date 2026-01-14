Президент Словакии обсудил с главкомом силами НАТО ситуацию в мире

БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини обсудил с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем геополитическую ситуацию в мире, сообщила пресс-служба словацкого главы государства.
"Президент Словакии Петер Пеллегрини принял сегодня в президентском дворце главнокомандующего объединенными силами в Европе Алексуса Гринкевича… С президентом они обсудили текущую геополитическую ситуацию в мире, роль НАТО и усиление его восточного крыла. Пеллегрини на встрече подчеркнул, что Словакия была и будет ответственным членом НАТО", - говорится в сообщении на сайте словацкого президента в среду.
Президент Словакии проинформировал Гринкевича, что республика в настоящее время направляет на оборону 2% ВВП.
"Пеллегрини подчеркнул, что страна осознает тот факт, что Европа в рамках НАТО должна взять на себя более ответственную и серьезную роль в усилении своей обороноспособности", - говорится в информации.
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
12 декабря 2025, 12:30