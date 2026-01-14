Рейтинг@Mail.ru
09:19 14.01.2026 (обновлено: 09:23 14.01.2026)
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит в Новосибирской области, пожар локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Новосибирской области, пожар локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Крупный пожар произошел... в Новосибирском районе. Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров... Ликвидация горения продолжается. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Тушение осложняют хранимые на складе горючие материалы, к работам привлечено 37 человек и 10 единиц техники МЧС РФ.
ПроисшествияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
