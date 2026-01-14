https://ria.ru/20260114/pozhar-2067733253.html
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 14.01.2026
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит в Новосибирской области, пожар локализован на площади 1800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:19:00+03:00
2026-01-14T09:19:00+03:00
2026-01-14T09:23:00+03:00
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_705c8581cb621554908ca69281f6cd33.jpg
https://ria.ru/20251228/torzhok-2065173448.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a8de11a97cd3afa3ebcc8a87450a83e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами на 1,8 тыс квадратов