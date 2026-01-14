https://ria.ru/20260114/pozhar-2067722279.html
В Ростове-на-Дону потушили пожар в промзоне
Один пожар, возникший в промышленной зоне Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА, потушен, второй - локализован, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:57:00+03:00
2026-01-14T06:57:00+03:00
2026-01-14T11:22:00+03:00
