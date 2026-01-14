Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону остаются в больнице
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 14.01.2026
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону остаются в больнице
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мясниковский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мясниковский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Мясниковский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону остаются в больнице, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, посетивший места падений БПЛА.
Как он информировал ранее, за ночь воздушная атака врага была отражена в десяти городах и районах Ростовской области. В многоэтажке в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар. При разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Ранения также получили четыре жителя города и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. Сгорели два частных дома. Еще два пожара произошли в промзоне.
"В больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности", - написал Слюсарь в Telegram.
Губернатор добавил, что погиб мужчина, который находился дома в момент удара. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор. Они уже получили помощь медиков.
