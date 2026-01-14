https://ria.ru/20260114/postradavshie-2067795791.html
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону остаются в больнице
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мясниковский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мясниковский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Мясниковский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону остаются в больнице
