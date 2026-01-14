https://ria.ru/20260114/politsiya-2067921307.html
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 14.01.2026
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом
Полиция Красноярского края разыскивает водителя, который спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса и иномарки, виновник выехал на встречную полосу, что... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:18:00+03:00
2026-01-14T21:18:00+03:00
2026-01-14T21:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
https://ria.ru/20260114/dtp-2067842410.html
https://ria.ru/20260114/kuzbass-2067748766.html
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом
Полиция Красноярского края ищет виновника ДТП со школьным автобусом и иномаркой
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости.
Полиция Красноярского края разыскивает водителя, который спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса и иномарки, виновник выехал на встречную полосу, что стало причиной аварии, и уехал с места происшествия, сообщает
краевой главк МВД.
В среду ведомство сообщало о том, что школьный автобус, перевозивший 14 человек попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка-водитель иномарки, а один из школьников госпитализирован. По данным ведомства, авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.
"Виновником аварии является водитель, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что стало причиной случившегося, и скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия по розыску виновного лица", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователями краевого главка МВД возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ
). В ГСУ СК
России по Красноярскому краю
и Хакасии
также сообщают о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В краевой прокуратуре сообщали РИА Новости, что подростки, которые находились в школьном автобусе, ехали в военкомат для постановки на учёт, всего в салоне находилось 13 подростков, которым по 16 лет, и один сопровождающий. Пострадавший несовершеннолетний получил перелом лодыжки.