Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом

КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Полиция Красноярского края разыскивает водителя, который спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса и иномарки, виновник выехал на встречную полосу, что стало причиной аварии, и уехал с места происшествия, сообщает краевой главк МВД.

В среду ведомство сообщало о том, что школьный автобус, перевозивший 14 человек попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка-водитель иномарки, а один из школьников госпитализирован. По данным ведомства, авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.

"Виновником аварии является водитель, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что стало причиной случившегося, и скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия по розыску виновного лица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователями краевого главка МВД возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ ). В ГСУ СК России по Красноярскому краю Хакасии также сообщают о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).