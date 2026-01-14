Рейтинг@Mail.ru
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/politsiya-2067921307.html
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 14.01.2026
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом
Полиция Красноярского края разыскивает водителя, который спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса и иномарки, виновник выехал на встречную полосу, что... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:18:00+03:00
2026-01-14T21:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
https://ria.ru/20260114/dtp-2067842410.html
https://ria.ru/20260114/kuzbass-2067748766.html
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция Красноярского края разыскивает виновника ДТП со школьным автобусом

Полиция Красноярского края ищет виновника ДТП со школьным автобусом и иномаркой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Полиция Красноярского края разыскивает водителя, который спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса и иномарки, виновник выехал на встречную полосу, что стало причиной аварии, и уехал с места происшествия, сообщает краевой главк МВД.
В среду ведомство сообщало о том, что школьный автобус, перевозивший 14 человек попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка-водитель иномарки, а один из школьников госпитализирован. По данным ведомства, авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат
15:46
"Виновником аварии является водитель, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что стало причиной случившегося, и скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия по розыску виновного лица", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователями краевого главка МВД возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии также сообщают о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В краевой прокуратуре сообщали РИА Новости, что подростки, которые находились в школьном автобусе, ехали в военкомат для постановки на учёт, всего в салоне находилось 13 подростков, которым по 16 лет, и один сопровождающий. Пострадавший несовершеннолетний получил перелом лодыжки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Мать умершего после ДТП мужчины в Кузбассе подала иск против врача
10:31
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала