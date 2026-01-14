Эксперт: изменение политики США негативно скажется на контактах с Минском

В том числе, по его словам, может подвиснуть вопрос о восстановлении работы посольства США в Белоруссии. "В обычной практике при нормализации отношений, действительно, посольства работают. Здесь вопрос - на каких условиях оно может открыться, кто там будет работать? Есть вопросы охраны (американскими или местными силами будет осуществляться охрана дипмиссии – ред.), вопрос штата, дипломатов сколько будет... Это все вопросы для переговоров. Но да, в нынешней ситуации этот вопрос может подвиснуть. Если американцы ведут себя так (в мире – ред.), то зачем нам, скажем, в таком виде их запускать снова в страну? Поэтому, да, скорее всего, вопрос будет на паузе. Но, посмотрим все же, как дальше ситуация с переговорами, с контактами будет развиваться в реальности", - добавил собеседник.