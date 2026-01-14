Эксперт: изменение политики США негативно скажется на контактах с Минском

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Происходящие в последнее время изменения в американской внешней политике могут негативно сказаться на интенсивности контактов США и Белоруссии, активизация которых наблюдалась в прошлом году, в том числе и на вопросе возобновления полноценной работы американского посольства в Минске, заявил РИА Новости белорусский политолог Алексей Дзермант.
"Думаю, да (будут изменения в динамике контактов – ред.). Все-таки это разная политика, разные линии. Если (ранее – ред.) американцы пытались находить какие-то точки соприкосновения и диалога с Беларусью, по крайней мере, то сейчас мы видим очень агрессивную, острую (американскую внешнюю – ред.) политику, в том числе направленную и против дружественных Беларуси государств", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, изменится ли динамика белорусско-американских контактов на фоне изменения у Вашингтона подходов во внешней политике и событий вокруг Венесуэлы, Ирана, Гренландии.
По мнению собеседника, такие изменения в политике США повлияют на отношение белорусского руководства к тому, что делают или пытаются сделать в межгосударственных отношениях американцы.
"Все в мире взаимосвязано. Естественно, мы не можем существовать без этого международного контекста", - сказал Дзермант. При этом он предостерег, что недружелюбная политика США может быть впоследствии обращена и в сторону Белоруссии.
"Она уже направлена против Ирана, России, Китая… Да, в прошлом году мы видели определенную нормализацию отношений, но все это перечеркивается агрессивной экспансионистской политикой (США в настоящее время – ред.). Конечно, Беларусь не будет сама искать конфликта с США, но, думаю, американцы рано или поздно начнут давление и на Беларусь из-за ее союза с Россией, из-за ее отношений с Китаем, Венесуэлой, с Ираном. Нельзя в вакууме существовать и не видеть того, что американцы делают против, по сути, самых близких государств для Беларуси", - продолжил политолог. "Поэтому да, я думаю, это повлияет (на контакты Белоруссии и США – ред.) и, скорее всего, в худшую сторону", - подчеркнул он.
Дзермант обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлом году, даже когда шли успешные переговоры с Вашингтоном, несколько раз говорил о том, что США в своей внешней политике могут разыгрывать некий спектакль. "Президент никогда, собственно, не сбрасывал со счетов, что это может быть постановка, спектакль, что (всецело – ред.) доверять нельзя, потому что от американцев, да и в принципе от Запада, можно что угодно ожидать, если это им выгодно, если это в их интересах. В принципе, он оказался прав", - отметил политолог.
В то же время он подчеркнул, что это не означает, что Минск полностью отказывается от переговоров с США, от перспективы нормализации отношений. "Просто какого-то особого доверия или, скажем так, понимания, что вдруг что-то поменялось кардинально в отношении нас, ждать не приходится. Да, переговоры в политике иногда ведутся и с недружественными странами, с неприятными людьми, но такова политика. Наверняка контакты сохранятся, но вот насчет их результативности и успешности - в этом уже можно сомневаться", - сказал Дзермант.
В том числе, по его словам, может подвиснуть вопрос о восстановлении работы посольства США в Белоруссии. "В обычной практике при нормализации отношений, действительно, посольства работают. Здесь вопрос - на каких условиях оно может открыться, кто там будет работать? Есть вопросы охраны (американскими или местными силами будет осуществляться охрана дипмиссии – ред.), вопрос штата, дипломатов сколько будет... Это все вопросы для переговоров. Но да, в нынешней ситуации этот вопрос может подвиснуть. Если американцы ведут себя так (в мире – ред.), то зачем нам, скажем, в таком виде их запускать снова в страну? Поэтому, да, скорее всего, вопрос будет на паузе. Но, посмотрим все же, как дальше ситуация с переговорами, с контактами будет развиваться в реальности", - добавил собеседник.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
Между тем в 2025 году прошли несколько раундов переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями команды президента США Дональда Трампа, в частности, со спецпосланниками Джоном Коулом и Китом Келлогом. После переговоров из заключения в Белоруссии были освобождены ряд граждан разных стран, отбывавших наказание в республике за шпионаж и преступления экстремистской направленности, а США сняли санкции с "Белавиа", "Беларуськалия" и Белорусской калийной компании.
