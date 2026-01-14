Рейтинг@Mail.ru
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны
11:07 14.01.2026 (обновлено: 16:13 14.01.2026)
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны - РИА Новости, 14.01.2026
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны
Директор Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес уведомил прокуратуру о готовившемся покушении на президента Родриго Чавеса. РИА Новости, 14.01.2026
2026
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны

Разведка Коста-Рики заявила о готовившемся покушении на президента Чавеса

Президент Коста-Рики Родриго Чавес
Президент Коста-Рики Родриго Чавес - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Anna Moneymaker
Президент Коста-Рики Родриго Чавес. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Директор Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес уведомил прокуратуру о готовившемся покушении на президента Родриго Чавеса.
"Сегодня я здесь, чтобы подать уголовное заявление в связи с информацией, которую мы получили из конфиденциального источника об угрозе для жизни президента республики", — приводит его слова телеканал Repretel.
По словам Торреса, добытые сведения свидетельствуют, что наемный убийца получил гонорар за устранение Чавеса.
Глава разведки назвал этот случай беспрецедентным в истории Коста-Рики.
