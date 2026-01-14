https://ria.ru/20260114/pokushenie-2067759208.html
Разведка Коста-Рики узнала о готовившемся покушении на президента страны
Директор Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес уведомил прокуратуру о готовившемся покушении на президента Родриго Чавеса. РИА Новости, 14.01.2026
в мире
коста-рика
коста-рика
Новости
в мире, коста-рика
Разведка Коста-Рики заявила о готовившемся покушении на президента Чавеса