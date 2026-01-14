Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов

«

"В выходные в столичном регионе холодная погода. Аномалия температуры будет в пределах минус восьми - минус десяти градусов. Наиболее низкая температура, мы все-таки ожидаем, что она будет как раз в ночь с 17 на 18 число, там температура воздуха в Москве будет около минус 20 градусов. А по области возможно понижение до минус 23, даже не исключено и минус 25 - впервые в этом зимнем сезоне. То, что касается дневного режима, то днем 17 числа, в субботу, максимальная температура будет в пределах минус 15-17 градусов, в воскресенье мороз ослабеет, будет в пределах минус 12-13 градусов", - рассказала Позднякова.