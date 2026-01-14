Рейтинг@Mail.ru
Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/pogoda-2067778534.html
Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов
Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов - РИА Новости, 14.01.2026
Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов
Температура воздуха впервые опустится до минус 25 градусов в Московском регионе в выходные, в Москве ожидается до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:14:00+03:00
2026-01-14T12:14:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067002250_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2cc4b30155dd36f555392c5f795b51f.jpg
https://ria.ru/20251221/pogoda-2063626732.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067002250_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649e594a59be10f658473ed7e9b0732f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Жителей Московского региона предупредили о морозах до минус 25 градусов

Позднякова: в Московском регионе в выходные ожидается до минус 25 градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобили, занесенные снегом, на улице в Москве
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Температура воздуха впервые опустится до минус 25 градусов в Московском регионе в выходные, в Москве ожидается до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В выходные в столичном регионе холодная погода. Аномалия температуры будет в пределах минус восьми - минус десяти градусов. Наиболее низкая температура, мы все-таки ожидаем, что она будет как раз в ночь с 17 на 18 число, там температура воздуха в Москве будет около минус 20 градусов. А по области возможно понижение до минус 23, даже не исключено и минус 25 - впервые в этом зимнем сезоне. То, что касается дневного режима, то днем 17 числа, в субботу, максимальная температура будет в пределах минус 15-17 градусов, в воскресенье мороз ослабеет, будет в пределах минус 12-13 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в выходные дни будет очень высокое атмосферное давление. Ожидается, что 17 числа будет рекордное значение, модели показывают, что атмосферное давление достигнет 772 миллиметра.
"Погода с переменной облачностью и без осадков. Можно про эту погоду сказать "мороз и солнце" - вот такие Крещенские морозы, хотя они придут к нам в предкрещенские дни до 19 числа, потому что уже 19 числа мороз ослабеет. Температура хотя и останется ниже нормы, но всего на три - четыре градуса, а вот выходные будут, как я уже сказала, на восемь - десять градусов холоднее нормы", - добавила Позднякова.
Девушка в районе международного делового центра Москва-Сити на Пресненской набережной - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в январе
21 декабря 2025, 12:12
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала