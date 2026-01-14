В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы

"На субботу-воскресенье ночью - около минус 20 и около 15-17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25-26 градусов", - рассказал Шувалов.