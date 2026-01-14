Рейтинг@Mail.ru
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
03:15 14.01.2026 (обновлено: 09:48 14.01.2026)
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
Сильные морозы до минус 25-26 градусов ожидаются в Московском регионе на Крещение, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 14.01.2026
общество, крещение господне, погода
Общество, Крещение Господне, Погода
Участник клуба зимнего плавания "Строгино" во время крещенских купаний в Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сильные морозы до минус 25-26 градусов ожидаются в Московском регионе на Крещение, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"На субботу-воскресенье ночью - около минус 20 и около 15-17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25-26 градусов", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что осадков не будет из-за высокого давления. Оно вырастет к выходным дням приблизительно на 20 миллиметров ртутного столба выше положенного по климату.
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение
ОбществоКрещение ГосподнеПогода
 
 
