В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
2026-01-14T03:15:00+03:00
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сильные морозы до минус 25-26 градусов ожидаются в Московском регионе на Крещение, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"На субботу-воскресенье ночью - около минус 20 и около 15-17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25-26 градусов", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что осадков не будет из-за высокого давления. Оно вырастет к выходным дням приблизительно на 20 миллиметров ртутного столба выше положенного по климату.