МЖД предупредила о задержке некоторых электричек и аэроэкспрессов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоторые задержки электричек есть на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), также поездов и "аэроэкспрессов" на Павелецком направлении, сообщили РИА Новости в компании.
"Сегодня в 21:15 на перегоне Зелёный Бор - Ивантеевка Фрязинской ветки Ярославского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку и был задержан на 40 минут электропоезд №6862 Москва-Ярославская - Фрязино. В связи с этим в настоящее время задерживается отправление и прибытие электропоездов Ярославского направления на Фрязинской ветке в сторону области и в сторону Москвы", - сказали в МЖД.
Там отметили, что Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком принимает все необходимые меры для ввода движения в график.
"В настоящее время по техническим причинам на Павелецком направлении задерживаются "Аэроэкспрессы" и пригородные поезда в сторону области", - рассказали также в компании.
Тут также принимаются меры для ввода движения в график.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.
