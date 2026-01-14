МЖД предупредила о задержке некоторых электричек и аэроэкспрессов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоторые задержки электричек есть на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), также поездов и "аэроэкспрессов" на Павелецком направлении, сообщили РИА Новости в компании.