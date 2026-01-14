https://ria.ru/20260114/poezd-2067726683.html
Число погибших при крушении поезда в Таиланде выросло до 22 человек
Количество погибших в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в Таиланде выросло до 22 человек, сообщает в среду... РИА Новости, 14.01.2026
Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки людей погибли
Количество погибших в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в Таиланде выросло до 22 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS. В среду утром пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Газета "Кхаосот" сообщила о гибели не менее четырех человек, еще 40 пострадали.
