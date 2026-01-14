В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в подмосковных Химках и скончался, рассказал РИА Новости осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в Химках в первой половине дня.

"Тело мужчины достали примерно через полтора часа из приямка", - сказал он.