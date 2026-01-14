Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
16:08 14.01.2026
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
Мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в подмосковных Химках и скончался, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 14.01.2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья

В Химках мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья и погиб

Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в подмосковных Химках и скончался, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в Химках в первой половине дня.
"Тело мужчины достали примерно через полтора часа из приямка", - сказал он.
Со слов собеседника, мужчина проживал с супругой, незадолго до случившегося в квартире шумели и выпивали.
