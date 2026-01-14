https://ria.ru/20260114/podmoskove-2067847307.html
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья - РИА Новости, 14.01.2026
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
Мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЖК "Wellton Park" в подмосковных Химках и скончался, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:08:00+03:00
2026-01-14T16:08:00+03:00
2026-01-14T16:08:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20250922/moskva-2043510151.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Подмосковье мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья
В Химках мужчина выпал из окна восьмого этажа после застолья и погиб