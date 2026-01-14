Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Пилипчук признался, что хотел бы передать российским бойцам координаты украинского военкомата, чтобы по нему нанесли авиаудар.

"Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК ", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.

По словам пленного, два сотрудника военкомата пришли к нему рано утром, когда он с женой еще спали, и начали стучать в окна. Затем его увезли под предлогом обновления данных.

Спустя сутки Пилипчук оказался "на учениях" в Житомире, но обучали его там только строительству заборов и копанию блиндажей.

Мужчина добавил, что рассказывал сослуживцам о планах сдаться еще по пути на передовую. Те в ответ угрожали убить его.

Когда на позицию, где находился Пилипчук, прилетели два FPV-дрона, пятеро солдат оказались ранены. Сам он и еще один сослуживец выбрались из блиндажа и разошлись в разные стороны.