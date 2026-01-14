Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 14.01.2026 (обновлено: 11:02 14.01.2026)
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России - РИА Новости, 14.01.2026
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России
Украинский военнопленный Николай Пилипчук признался, что хотел бы передать российским бойцам координаты украинского военкомата, чтобы по нему нанесли авиаудар.
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
житомир
в мире, житомир, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России

РИА Новости: пленный украинский военный хотел, чтобы на ТЦК сбросили бомбу

Пленный украинский военнослужащий Николай Пилипчук
Пленный украинский военнослужащий Николай Пилипчук - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости
Пленный украинский военнослужащий Николай Пилипчук
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Пилипчук признался, что хотел бы передать российским бойцам координаты украинского военкомата, чтобы по нему нанесли авиаудар.
"Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
9 августа 2025, 09:19
По словам пленного, два сотрудника военкомата пришли к нему рано утром, когда он с женой еще спали, и начали стучать в окна. Затем его увезли под предлогом обновления данных.
Спустя сутки Пилипчук оказался "на учениях" в Житомире, но обучали его там только строительству заборов и копанию блиндажей.
Мужчина добавил, что рассказывал сослуживцам о планах сдаться еще по пути на передовую. Те в ответ угрожали убить его.
Когда на позицию, где находился Пилипчук, прилетели два FPV-дрона, пятеро солдат оказались ранены. Сам он и еще один сослуживец выбрались из блиндажа и разошлись в разные стороны.
При этом Пилипчука ранили свои же, тогда как операторы беспилотников российской группировки "Центр" с помощью квадрокоптера вывели его к российским позициям.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Украине военком открыл стрельбу во время вручения повестки
27 сентября 2025, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
