"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план по кредитованию Украины.
"Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром", — заявил он.
Кроме того, премьер Венгрии вновь раскритиковал идею использования российских замороженных активов, а также заявления о "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах.
"Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", —заключил он.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Европейская демократия находится в упадке, заявил Орбан
6 января, 17:03