Рейтинг@Mail.ru
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/plan-2067899606.html
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине - РИА Новости, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план по кредитованию Украины. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:55:00+03:00
2026-01-14T18:55:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
антониу кошта
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260114/orban-2067818412.html
https://ria.ru/20260106/orban-2066635254.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, антониу кошта, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросовет
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросовет
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине

Орбан раскритиковал принятый ЕК план по кредитованию Украины

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план по кредитованию Украины.
"Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром", — заявил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Новое требование Украины вызвало изумление Орбана
14:36
Орбан также добавил, что любой, кто утверждает, что время играет против России, не осмеливается или не хочет ознакомиться с реальными фактами о военном, экономическом и географическом положении дел.
Кроме того, премьер Венгрии вновь раскритиковал идею использования российских замороженных активов, а также заявления о "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах.
"Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", —заключил он.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейская демократия находится в упадке, заявил Орбан
6 января, 17:03
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияАнтониу КоштаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала